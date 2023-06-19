Артиллеристы РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
10:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие артиллерийским ударом уничтожили порядка 6 машин и около 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом корр. ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожена колонна противника с личным составом и техникой», — сказал он.
Марочко отметил, что средства объективного контроля РФ выявили колонну украинских войск юго-западнее Кременной, двигавшуюся в сторону Серебрянского лесничества. «После передачи координат артиллерийским подразделениям был нанесен огневой удар, в результате которого колонна, состоящая из шести единиц автомобильной техники, была уничтожена. По предварительным оценкам, безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков», — сообщил офицер.
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