Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS
10:05 19.06.2023 Источник: Lenta.ru
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил американский РСЗО HIMARS в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что созданная на базе «Смерча» РСЗО «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды. Одной из таких ракет расчет точным попаданием уничтожил вражеский комплекс РСЗО. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 19.06.2023
- Экипаж «Адмирала Горшкова» спас пассажиров потерпевшего бедствие в Средиземном море судна
- 11:00 19.06.2023
- Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов
- 10:32 19.06.2023
- Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»
- 10:20 19.06.2023
- Узбекистан подписал с РФ договор на покупку газа
- 10:00 19.06.2023
- Артиллеристы РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
- 09:32 19.06.2023
- Покинувшие страну россияне еще могут вернуться, скоро может стать поздно — Володин
- 09:20 19.06.2023
- Семь человек пострадали при обстреле Валуек Белгородской области
- 09:05 19.06.2023
- В Одессе прозвучали взрывы
- 09:00 19.06.2023
- Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
- 08:10 19.06.2023
- Ситуацию в Украине и ряде стран рассмотрит Совет ООН по правам человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать