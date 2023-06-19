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НОВОСТИ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS

10:05 19.06.2023 Источник: Lenta.ru

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил американский РСЗО HIMARS в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что созданная на базе «Смерча» РСЗО «Торнадо-С» способна применять управляемые реактивные снаряды. Одной из таких ракет расчет точным попаданием уничтожил вражеский комплекс РСЗО.  Lenta.Ru

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