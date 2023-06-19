Узбекистан подписал с РФ договор на покупку газа
10:20 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Узбекистан договорился с Россией о покупке газа в течение двух лет, годовой объем составит около 2,8 млрд кубометров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.
«Договор купли-продажи газа заключен между АО „Узгастрейд“ и ООО „Газпром экспорт“ сроком на 2 года», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что подписи под документом поставили министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. «Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров», — отмечается в заявлении.
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