Узбекистан подписал с РФ договор на покупку газа

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Узбекистан договорился с Россией о покупке газа в течение двух лет, годовой объем составит около 2,8 млрд кубометров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

«Договор купли-продажи газа заключен между АО „Узгастрейд“ и ООО „Газпром экспорт“ сроком на 2 года», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что подписи под документом поставили министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. «Годовой объем составляет около 2 миллиардов 800 миллионов кубометров», — отмечается в заявлении.