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НОВОСТИ

Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»

10:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине потребовал от Вашингтона не раздувать так называемую китайскую угрозу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ван И потребовал от США прекратить подогревать разговоры о «китайской угрозе», отменить незаконные односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно во внутренние дела Китая, проинформировал телеканал.

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