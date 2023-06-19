Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»
10:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине потребовал от Вашингтона не раздувать так называемую китайскую угрозу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ван И потребовал от США прекратить подогревать разговоры о «китайской угрозе», отменить незаконные односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно во внутренние дела Китая, проинформировал телеканал.
НОВОСТИ
- 11:05 19.06.2023
- Экипаж «Адмирала Горшкова» спас пассажиров потерпевшего бедствие в Средиземном море судна
- 11:00 19.06.2023
- Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов
- 10:20 19.06.2023
- Узбекистан подписал с РФ договор на покупку газа
- 10:05 19.06.2023
- Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS
- 10:00 19.06.2023
- Артиллеристы РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
- 09:32 19.06.2023
- Покинувшие страну россияне еще могут вернуться, скоро может стать поздно — Володин
- 09:20 19.06.2023
- Семь человек пострадали при обстреле Валуек Белгородской области
- 09:05 19.06.2023
- В Одессе прозвучали взрывы
- 09:00 19.06.2023
- Киев разместил существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
- 08:10 19.06.2023
- Ситуацию в Украине и ряде стран рассмотрит Совет ООН по правам человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать