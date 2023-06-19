Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине потребовал от Вашингтона не раздувать так называемую китайскую угрозу. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ван И потребовал от США прекратить подогревать разговоры о «китайской угрозе», отменить незаконные односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно во внутренние дела Китая, проинформировал телеканал.