Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбили два беспилотника на севере Крыма, написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он.

Последняя массовая атака беспилотников на Крым произошла в ночь на 15 июня, тогда было сбито шесть беспилотников и четыре заглушено системами РЭБ.