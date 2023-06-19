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Экипаж «Адмирала Горшкова» спас пассажиров потерпевшего бедствие в Средиземном море судна

11:05 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота РФ и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа «Авалон», которое потерпело бедствие в территориальных водах Греции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью экипажами фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза „Пижма“, спасены 68 пассажиров иностранного судна „Авалон“, потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в сообщении.

«Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза „Пижма“, где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции», — сказали в ведомстве.

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