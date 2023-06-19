Футболиста «Спартака» Промеса в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюрьмы
11:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Амстердама приговорил нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.
Футболист обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году.
17 марта суд отложил вынесение приговора из-за сомнений в законности некоторых доказательств. В частности, это касалось прослушанных телефонных разговоров Промеса.
НОВОСТИ
- 12:32 19.06.2023
- США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
- 12:20 19.06.2023
- За демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было составлено 33 протокола
- 12:05 19.06.2023
- Спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко, уверен Затулин
- 12:00 19.06.2023
- При крушении лодки с мигрантами у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев
- 11:20 19.06.2023
- ФСБ предотвратила теракты в отношении руководителей Запорожской области
- 11:05 19.06.2023
- Экипаж «Адмирала Горшкова» спас пассажиров потерпевшего бедствие в Средиземном море судна
- 11:00 19.06.2023
- Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов
- 10:32 19.06.2023
- Куратор дипломатии КНР Ван И потребовал от США прекратить разговоры о «китайской угрозе»
- 10:20 19.06.2023
- Узбекистан подписал с РФ договор на покупку газа
- 10:05 19.06.2023
- Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать