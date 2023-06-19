Футболиста «Спартака» Промеса в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюрьмы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Амстердама приговорил нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

Футболист обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году.

17 марта суд отложил вынесение приговора из-за сомнений в законности некоторых доказательств. В частности, это касалось прослушанных телефонных разговоров Промеса.