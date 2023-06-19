При крушении лодки с мигрантами у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев

12:00 Источник: Интерфакс

Около 300 пакистанцев погибли во время крушения рыболовецкого судна, перевозившего нелегальных иммигрантов из Ливии в Италию, сообщил председатель сената Пакистана Садик Санджрани.

"Председатель сената Садик Санджрани глубоко скорбит в связи с трагической гибелью около 300 пакистанцев после крушения лодки у берегов Греции", - говорится в сообщении, опубликованном офисом Санджрани в твиттере.

Лодка затонула 14 июня. Миграционное агентство ООН сообщило, что на ней находились около 750 человек. Погибли сотни людей. По словам члена ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон, трагедия стала одной из самых страшных в Средиземном море.