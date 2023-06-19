Спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко, уверен Затулин

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Затулин выразил уверенность, что спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко. Ранее СМИ сообщили о подготовке в Польше боевиков для дестабилизации ситуации в соседней стране.

Несколько сотен граждан республики проходят обучение в Познани, говорится в материале британской газеты The Sunday Times.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что после начала СВО РФ на Украине поляки заинтересовались поддержкой оппозиционных структур.

«Я расцениваю эти заявления как угрозу. У меня не было сомнений в том, что и до начала СВО, а особенно после того, как она началась, со стороны Польши делаются попытки дестабилизировать Белоруссию, поддержать белорусскую оппозицию. Это не скрывается. В данном случае речь идёт уже не просто о политической поддержке или финансовой помощи деятелям белорусской оппозиции в эмиграции, а речь идёт о слухах или фактах, подтверждающих создание соответствующих боевых групп, для того чтобы попробовать силой свергнуть власть в Белоруссии. Это очевидная диверсионная террористическая деятельность, направленная на вмешательство в дела соседнего белорусского государства. Я уверен, что спецслужбы и Белоруссии, и России, спецслужбы Союзного государства, сейчас перед ними стоит задача, каким образом купировать, не допустить проникновения этих диверсантов на территорию Союзного государства, в Россию или Белоруссию, каким образом противостоять всему этому.

Я заранее уверен, что попытки прямым образом вторгнуться на территорию Белоруссии будут немедленно пресечены, и они будут искать разного рода обходные варианты. Собственно говоря, в этом, наверное, и состоит подготовка этих самых сил, но ясно, что с развитием событий ставки растут, ожесточение набирает обороты и всё больше просто от политической трескотни переходит к прямым диверсионным актам и попыткам государственного переворота. Мы должны это знать и должны соответствующим образом себя вести, готовиться к этому, противостоять этому».