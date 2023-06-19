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За демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было составлено 33 протокола

12:20 19.06.2023 Источник: Ведомости

С момента вступления в силу закона «об ЛГБТ» было составлено 33 протокола за демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). Президент 5 декабря 2022 г. подписал закон, который предусматривает введение административных штрафов за продвижение нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

Представитель Хинштейна уточнил «Ведомостям», что все 33 протокола составлены во II квартале 2023 г., поскольку до этого момента действовал «тестовый период», на протяжении которого протоколы за нарушения не составлялись.

Сообщается также, что реальные штрафы были наложены в 3 случаях.

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