США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон пытается получить популяции насекомых — переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка, вызванная вирусом Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков [заболеваний], возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», — сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.