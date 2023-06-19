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США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ

12:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон пытается получить популяции насекомых — переносчиков заболеваний, которые не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка, вызванная вирусом Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков [заболеваний], возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит B, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром. Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита B», — сказал он в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США.

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