Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса по некоторым вопросам — Си Цзиньпин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти в ходе визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена достигли с американской стороной «прогресса по некоторым конкретным вопросам». Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Был достигнут прогресс и договоренности по некоторым конкретным вопросам», — приводит слова Си Цзиньпина МИД Китая.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для «сбора важной информации». Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.