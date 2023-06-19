Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована — Песков
13:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал он.
В субботу у президента РФ Владимира Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины.
НОВОСТИ
- 14:12 19.06.2023
- ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга может быть продлена до Минска — глава Минтранса РФ
- 14:00 19.06.2023
- Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
- 13:20 19.06.2023
- Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса по некоторым вопросам — Си Цзиньпин
- 13:05 19.06.2023
- Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
- 12:32 19.06.2023
- США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
- 12:20 19.06.2023
- За демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было составлено 33 протокола
- 12:05 19.06.2023
- Спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко, уверен Затулин
- 12:00 19.06.2023
- При крушении лодки с мигрантами у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев
- 11:32 19.06.2023
- Футболиста «Спартака» Промеса в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюрьмы
- 11:20 19.06.2023
- ФСБ предотвратила теракты в отношении руководителей Запорожской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать