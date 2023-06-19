Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал он.

В субботу у президента РФ Владимира Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины.