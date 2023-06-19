0
0
104
НОВОСТИ

Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована — Песков

13:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат идеи, которые вполне могут быть реализованы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал он.

В субботу у президента РФ Владимира Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 19.06.2023
ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга может быть продлена до Минска — глава Минтранса РФ
0
22
14:00 19.06.2023
Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
0
55
13:20 19.06.2023
Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса по некоторым вопросам — Си Цзиньпин
0
133
13:05 19.06.2023
Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
0
157
12:32 19.06.2023
США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
0
202
12:20 19.06.2023
За демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было составлено 33 протокола
0
208
12:05 19.06.2023
Спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко, уверен Затулин
0
230
12:00 19.06.2023
При крушении лодки с мигрантами у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев
0
227
11:32 19.06.2023
Футболиста «Спартака» Промеса в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюрьмы
0
277
11:20 19.06.2023
ФСБ предотвратила теракты в отношении руководителей Запорожской области
0
278

Возврат к списку