Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
14:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шестилетняя девочка погибла в районе города Волновахи в ДНР, подорвавшись на украинской мине. Об этом сообщило МВД республики.
«В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
По данным МВД ДНР, семья ребенка проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения. На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, вследствие чего произошел взрыв и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу отвезли девочку в медицинский пункт, расположенный в селе Азов. После оказания первой помощи ребенка доставили в Мариуполь. По прибытии в медучреждение девочка умерла, сообщает МВД ДНР.
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