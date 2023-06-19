ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга может быть продлена до Минска — глава Минтранса РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга в перспективе может быть продлена до Минска (Белоруссия). Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Мы буквально на днях рассматривали еще один раз, пока часть нашего треугольника, это дорога Москва — Санкт-Петербург. <…> Этот вопрос (о строительстве ВСМ — прим. ТАСС) будет в ближайшее время обсужден на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительств за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — сказал он.

Савельев добавил, что инвесторы для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создания нового подвижного состава уже есть.