0
0
0
НОВОСТИ

ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга может быть продлена до Минска — глава Минтранса РФ

14:12 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) из Москвы до Санкт-Петербурга в перспективе может быть продлена до Минска (Белоруссия). Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Мы буквально на днях рассматривали еще один раз, пока часть нашего треугольника, это дорога Москва — Санкт-Петербург. <…> Этот вопрос (о строительстве ВСМ — прим. ТАСС) будет в ближайшее время обсужден на уровне правительства, потому что мы готовимся. У нас подавляющее большинство членов правительств за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — сказал он.

Савельев добавил, что инвесторы для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создания нового подвижного состава уже есть.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 19.06.2023
Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
0
55
13:32 19.06.2023
Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована — Песков
0
115
13:20 19.06.2023
Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса по некоторым вопросам — Си Цзиньпин
0
133
13:05 19.06.2023
Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
0
157
12:32 19.06.2023
США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
0
202
12:20 19.06.2023
За демонстрацию и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений было составлено 33 протокола
0
208
12:05 19.06.2023
Спецслужбы РФ и Белоруссии не допустят свержения Лукашенко, уверен Затулин
0
230
12:00 19.06.2023
При крушении лодки с мигрантами у берегов Греции погибли более 300 пакистанцев
0
227
11:32 19.06.2023
Футболиста «Спартака» Промеса в Нидерландах приговорили к 18 месяцам тюрьмы
0
277
11:20 19.06.2023
ФСБ предотвратила теракты в отношении руководителей Запорожской области
0
278

Возврат к списку