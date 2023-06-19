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В Магадане медведь напал на четырех жителей

14:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Труп мужчины со следами нападения медведя обнаружен в Магадане, еще три человека, пострадавших от хищника, находятся в больнице. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

«В Магадане обнаружен труп мужчины со следами нападения медведя. Еще трое человек пострадали от когтей медведя. Сейчас все они находятся в больнице. Все случаи произошли в районе частного сектора в Магадане на 3-м Транспортном переулке», — говорится в сообщении. Уточняется, что точные причины смерти мужчины пока конкретно не установлены. Известно, что медведь закопал труп в кустах, на остальных пострадавших он напал в пределах территории, где спрятал тело.

Информация о ранении медведя проверяется. Поиск хищника осуществляется в круглосуточном режиме с применением тепловизоров. Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию.

Глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отметил, что по сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу выхода медведей к людям, сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. Магаданцы жаловались на то, что медведи разоряли их дачные участки, нападали на собак, при этом они не пугаются стрельбы и громких звуков, целенаправленно выходят к туристам. Основной причиной такого поведения медведей может быть некорректное поведение людей, которые регулярно прикармливают хищника.

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