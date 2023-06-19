В Магадане медведь напал на четырех жителей
14:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Труп мужчины со следами нападения медведя обнаружен в Магадане, еще три человека, пострадавших от хищника, находятся в больнице. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.
«В Магадане обнаружен труп мужчины со следами нападения медведя. Еще трое человек пострадали от когтей медведя. Сейчас все они находятся в больнице. Все случаи произошли в районе частного сектора в Магадане на 3-м Транспортном переулке», — говорится в сообщении. Уточняется, что точные причины смерти мужчины пока конкретно не установлены. Известно, что медведь закопал труп в кустах, на остальных пострадавших он напал в пределах территории, где спрятал тело.
Информация о ранении медведя проверяется. Поиск хищника осуществляется в круглосуточном режиме с применением тепловизоров. Место происшествия оцеплено, чтобы не допускать горожан на опасную территорию.
Глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отметил, что по сравнению с прошлым годом, количество обращений по поводу выхода медведей к людям, сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. Магаданцы жаловались на то, что медведи разоряли их дачные участки, нападали на собак, при этом они не пугаются стрельбы и громких звуков, целенаправленно выходят к туристам. Основной причиной такого поведения медведей может быть некорректное поведение людей, которые регулярно прикармливают хищника.
НОВОСТИ
- 15:35 19.06.2023
- Сбер вновь стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ
- 15:32 19.06.2023
- Великобритания намерена сохранять санкции против РФ до выплаты компенсации Украине — МИД
- 15:12 19.06.2023
- КНР заверила, что не окажет военную помощь РФ из-за конфликта на Украине — Блинкен
- 15:00 19.06.2023
- НАТО против заморозки конфликта на Украине — Столтенберг
- 14:12 19.06.2023
- ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга может быть продлена до Минска — глава Минтранса РФ
- 14:00 19.06.2023
- Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
- 13:32 19.06.2023
- Часть идей Африки по урегулированию на Украине может быть реализована — Песков
- 13:20 19.06.2023
- Китай и США в ходе визита Блинкена достигли прогресса по некоторым вопросам — Си Цзиньпин
- 13:05 19.06.2023
- Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
- 12:32 19.06.2023
- США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать