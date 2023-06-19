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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ правозащитной группы «Агора»

16:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность международной правозащитной группы «Агора». Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд „Право София“, международная правозащитная группа „Агора“), Болгария», — сказано в телеграм-канале.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. «В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования.

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