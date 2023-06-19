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Когда украинцы закончатся, по замыслам США и Британии их заменят поляки и немцы — Нарышкин

16:12 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, на их место придут поляки, а затем и немцы, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете», отрывок опубликован в понедельник на сайте издания.

«Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы, — отметил он. — Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов».

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