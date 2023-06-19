ЕС теряет независимость и вливается в структуры НАТО — глава Австрийской партии свободы
16:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз теряет свою независимость и вливается в состав структур Североатлантического альянса на фоне увеличивающихся поставок западных тяжелых вооружений Украине. Такое мнение в понедельник выразил председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль в интервью журналу «Профиль»
«Сейчас он (Евросоюз — прим. ТАСС) теряет свою независимость и вливается в структуры НАТО. Все, что я слышу, это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжелых вооружений», — сказал Кикль в ответ на утверждение журналиста о том, что Евросоюз «является мирным проектом».
Согласно результатам социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 15 июня, АПС является самой популярной политической силой Австрии (28,2%). Правящие Австрийская народная партия и «Зеленые» суммарно пользуются поддержкой 34,2% австрийцев.
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