16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз теряет свою независимость и вливается в состав структур Североатлантического альянса на фоне увеличивающихся поставок западных тяжелых вооружений Украине. Такое мнение в понедельник выразил председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль в интервью журналу «Профиль»

«Сейчас он (Евросоюз — прим. ТАСС) теряет свою независимость и вливается в структуры НАТО. Все, что я слышу, это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжелых вооружений», — сказал Кикль в ответ на утверждение журналиста о том, что Евросоюз «является мирным проектом».

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 15 июня, АПС является самой популярной политической силой Австрии (28,2%). Правящие Австрийская народная партия и «Зеленые» суммарно пользуются поддержкой 34,2% австрийцев.