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НОВОСТИ

Сбер и правительство Омской области займутся газификацией региона, развитием ESG и искусственного интеллекта

16:22 19.06.2023

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Сбер и правительство Омской области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Стороны намерены совместно решать приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления промышленного потенциала региона, взаимодействовать в сферах ESG и внедрения искусственного интеллекта.

В частности, речь идет о совместной работе над газификацией Омской области, в том числе по проекту «Чистый воздух». Сбер и региональное правительство договорились о модернизации котельных в районах области, консультировании граждан о схемах субсидирования газификации частных подворий и об открытии специальных счетов для зачислений субсидий.

Стороны будут также сотрудничать в области кибербезопасности, предпринимательства, туризма и по другим направлениям.

«Омская область – стратегически важный регион, обладающий колоссальным потенциалом развития, – отметил Александр Ведяхин. – Подписанное сегодня соглашение станет новой ступенью в реализации наших совместных проектов, направленных на повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности региона. Отличительная особенность документа в том, что он включает в себя и дорожную карту по реализации конкретных мероприятий, в которой указаны сроки и кураторы от регионального правительства».

«Омскую область и Сбер связывают многолетние партнерские отношения, – рассказал Виталий Хоценко. – Сегодня мы подтвердили наши намерения взаимовыгодного развития, подписав соглашение о сотрудничестве. Речь идет не только об усилении внедрения финансовых и цифровых продуктов, в первую очередь договорились о развитии инфраструктуры региона, а также о поддержке со стороны крупного бизнес-игрока социальных проектов, которые направлены на повышение качества жизни жителей региона».

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