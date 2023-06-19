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Почти 70% украинцев выступают за изменение состава Верховной рады — опрос

17:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Украины выступают за обновление центральной власти, в частности, изменение состава Верховной рады поддерживают 69% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился по телефону с 26 мая по 5 июня. В нем участвовали 1 029 респондентов, отмечается на сайте института. Людям завали вопрос, нужно ли будет сменить власть на том или ином уровне.

«Подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне. Наибольший запрос на обновление касается Верховной рады — 69% респондентов хотели бы изменить парламент, — говорится в сообщении. — Далее следует правительство — его хотели бы сменить 47% респондентов».

Меньше всего опрошенных — 23% — хотели бы поменять президента. В отдельных данных по регионам видно, что более всего — 71 и 69% — за изменения в Раде выступают опрошенные из западных и центральных областей страны. Поменять правительство больше всего хотят на западе и юге Украины (по 49%), а президента — на востоке (29%).

Верховная рада Украины в основном состоит из депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа». Выборы в парламент планировалось провести 29 октября, президентские намечены на весну 2024 г.

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