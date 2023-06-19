В США число бездомных в 2023 году увеличилось на 9%
17:12 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число бездомных в США выросло в нынешнем году на 9% по сравнению с предыдущим. Об этом в понедельник сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Согласно предварительным данным, их число увеличилось в первую очередь в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон, отмечает издание. Эксперты связывают подобный скачок, в частности, с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей во время пандемии коронавирусной инфекции.
В декабре 2022 года администрация США представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.
В 2010–2016 гг. доля бездомных в США стабильно сокращалась. Однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. В январе 2022 года единовременно более 582 тыс. жителей США не имели крыши над головой, что на 0,34% превышает показатель 2020 года.
НОВОСТИ
- 17:00 19.06.2023
- Почти 70% украинцев выступают за изменение состава Верховной рады — опрос
- 16:57 19.06.2023
- Сбер поддержит Республику Алтай в переходе к устойчивому развитию
- 16:45 19.06.2023
- Сбер ежегодно проводит более 50 собственных мероприятий
- 16:32 19.06.2023
- ЕС теряет независимость и вливается в структуры НАТО — глава Австрийской партии свободы
- 16:22 19.06.2023
- Сбер и правительство Омской области займутся газификацией региона, развитием ESG и искусственного интеллекта
- 16:12 19.06.2023
- Когда украинцы закончатся, по замыслам США и Британии их заменят поляки и немцы — Нарышкин
- 16:00 19.06.2023
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ правозащитной группы «Агора»
- 15:35 19.06.2023
- Сбер вновь стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ
- 15:32 19.06.2023
- Великобритания намерена сохранять санкции против РФ до выплаты компенсации Украине — МИД
- 15:12 19.06.2023
- КНР заверила, что не окажет военную помощь РФ из-за конфликта на Украине — Блинкен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать