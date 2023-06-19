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В США число бездомных в 2023 году увеличилось на 9%

17:12 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число бездомных в США выросло в нынешнем году на 9% по сравнению с предыдущим. Об этом в понедельник сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».

Согласно предварительным данным, их число увеличилось в первую очередь в крупных городах, таких как Чикаго и Бостон, отмечает издание. Эксперты связывают подобный скачок, в частности, с высокими ценами на жилье и отменой запрета на выселение людей во время пандемии коронавирусной инфекции.

В декабре 2022 года администрация США представила план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Согласно новой стратегии, Вашингтон решил начать работу с властями штатов и городов, которые будут получать федеральную поддержку для решения проблемы на местах.

В 2010–2016 гг. доля бездомных в США стабильно сокращалась. Однако после 2016 года в стране стало увеличиваться число тех, кто остался без постоянного места жительства. В январе 2022 года единовременно более 582 тыс. жителей США не имели крыши над головой, что на 0,34% превышает показатель 2020 года.

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