Сбер поддержит Республику Алтай в переходе к устойчивому развитию

16:57

Сбер и правительство Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. На Петербургском международном экономическом форуме документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава Республики Алтай Олег Хорохордин.



Стороны договорились вместе создавать условия для последовательного перехода республики к модели устойчивого развития, что поможет успешно решать социально-экономические задачи, сохраняя окружающую среду и природно-ресурсный потенциал региона.

Так, банк будет предоставлять правительству Республики Алтай сведения о возможности участия в проектах, направленных на внедрение и развитие принципов устойчивого развития и ESG, в том числе в рамках типовой региональной ESG-модели. Кроме того, Сбер планирует оказывать региону методическое сопровождение внедрения и развития принципов устойчивого развития и ESG, а также консультационную поддержку при разработке документов стратегического планирования с учётом ESG-подходов.

Вместе стороны намерены проводить экспертные и образовательные мероприятия, обмениваться опытом внедрения принципов устойчивого развития и инструментов ответственного финансирования.

«Уже много лет Сбер участвует в развитии социально-экономической сферы Республики Алтай и поддерживает ее правительство в реализации важных национальных проектов, – рассказал Александр Ведяхин. – Для ускоренного перехода региона к модели устойчивого развития и внедрения принципов ESG в повседневные практики нужны эффективные инструменты, проверенные механизмы и методики. Все это есть у Сбера и будет предоставлено региону в соответствии с подписанным соглашением. Уверен, что синергия нашей совместной работы поможет добиться значимых результатов, которые ощутят жители республики».

«Сбер, будучи владельцем всесезонного курорта «Манжерок», является не только крупнейшим работодателем Республики Алтай, но и давним и надежным партнером нашего региона, – напомнил Олег Хорохордин. – Мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ESG. Для Республики Алтай как экологической столицы России это важный документ для дальнейшего последовательного перехода к модели устойчивого развития, когда ключевые социально-экономические задачи решаются с учетом сохранения окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона».