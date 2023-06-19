Детей медработников, умерших от ковида, зачислят в вузы без экзаменов — Голикова
18:40 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Детей медиков, которые умерли от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, будут зачислять в вузы на медицинские специальности без вступительных испытаний. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний», — сказала она.
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