Страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии — Столтенберг

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО должны снизить зависимость от поставок критических ресурсов из Китая и не экспортировать в Китай передовые технологии, которые могут быть использованы против стран Запада. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с речью на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Мы должны избегать зависимости от тоталитарных режимов. Мы не должны зависеть от поставок критических ресурсов из Китая, и мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — сказал Столтенберг.