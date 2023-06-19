Страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии — Столтенберг
18:00 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО должны снизить зависимость от поставок критических ресурсов из Китая и не экспортировать в Китай передовые технологии, которые могут быть использованы против стран Запада. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с речью на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.
«Мы должны избегать зависимости от тоталитарных режимов. Мы не должны зависеть от поставок критических ресурсов из Китая, и мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — сказал Столтенберг.
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