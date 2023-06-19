Туристический подводный аппарат пропал у места крушения «Титаника» в Атлантике — BBC
17:32 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подводный спускаемый аппарат, который используется для того, чтобы туристы могли добраться к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник», пропал в Атлантическом океане. Об этом сообщила в понедельник вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.
Начата поисково-спасательная операция. Пока не ясно, сколько людей могли находится в подводном аппарате, связь с которым потеряна.
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