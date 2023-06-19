Сбер поможет Красноярскому краю с цифровой трансформацией госуправления

17:52

Сбер и администрация Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Цель соглашения – развитие сотрудничества в сфере анализа больших данных и популяризации проектов цифровой трансформации в области государственного управления.

Cтороны намереваются сотрудничать по нескольким направлениям. В их числе: расширение потенциала оперативного мониторинга состояния экономики, повышение качества жизни жителей Красноярского края, популяризация электронных сервисов, проект «Единая карта жителя «Енисейская Сибирь».

«Большие данные и цифровая трансформация в области госуправления способны качественно изменить жизнь людей в каждом конкретном регионе. Благодаря им появляется возможность не только экономить время и средства государства, но и оказывать услуги населению более точечно, персонализированно, – отметил Александр Ведяхин. – Так, проекты «Eдиная карта жителя» уже хорошо зарекомендовали себя во многих субъектах Российской Федерации. Рад, что нашим партнером в этом направлении стал один из крупнейших регионов Сибири – Красноярский край».

«Красноярский край заинтересован в развитии партнерских отношений со Сбербанком. Мы закрепили наши планы по внедрению системы анализа больших данных. Она позволит оперативно отслеживать состояние экономики Красноярского края, оценивать эффективность региона в режиме реального времени. Это инструмент, который послужит повышению качества жизни людей», – прокомментировал Михаил Котюков.