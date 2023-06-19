Сбер и Российский экологический оператор будут сотрудничать в сфере обращения с отходами
18:58 19.06.2023
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Цель соглашения – сотрудничество для повышения эффективности деятельности Сбера и РЭО и установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Стороны рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО.
«Подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с Российским экологическим оператором на новый уровень, – отметил Александр Ведяхин. – Мы совместно работаем над целым рядом проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В том числе – над созданием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов в новом умном городе-парке СберСити, который строится в Москве в Рублево-Архангельском. Уверен, что совместная работа с единомышленниками по зеленой повестке поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырье для производства новых товаров».
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