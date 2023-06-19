Теплоход столкнулся с лодкой в Марий Эл, один человек утонул

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи начали проверку после столкновения моторной лодки и теплохода — толкача в Марий Эл. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации, в 15:45 19 июня 2023 года на 1 237-м км судового хода реки Волга произошло столкновение моторной лодки и теплохода — толкача. В результате столкновения один мужчина получил травмы и утонул, второй мужчина был спасен», — говорится в сообщении.