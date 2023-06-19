Сегодня на Солнце произошли две сильные вспышки

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня 2023 года, в понедельник, из-за них на Земле частично нарушалась коротковолновая радиосвязь, сообщает Гелиогеофизическая служба ФГБУ «Институт прикладной геофизики».

«19 июня в 06:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S12E89) продолжительностью 21 минута, в 15:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (S12E81) продолжительностью 12 минут. Вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи», — говорится в сообщении.