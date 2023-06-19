СберСервис запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области

19:52

Правительство Липецкой области и СберСервис заключили соглашение о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта, а также цифровой и ESG-трансформации региона. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и генеральный директор ООО «Сбербанк-Сервис» Алексей Евтушенко. В рамках соглашения СберСервис выступит оператором зарядной инфраструктуры и установит в Липецкой области 11 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт каждая, что позволит заряжать более 330 электромобилей ежедневно.

Проект планируется реализовать в 2023 году. Весь цикл по установке и дальнейшему обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты компании.

«Реализация инициатив по ESG-трансформации Липецкой области позволит сократить негативное влияние на окружающую среду, а также повысить качество и доступность услуг для населения. Мы не планируем останавливаться и в ближайшее время масштабируем проект по Центрально-Черноземному региону», – рассказал Алексей Евтушенко.

«В Липецкой области успешно работает завод по производству электромобилей. Каждый четвертый проданный электрокар собран у нас. Мы идем по пути ESG и поэтапно развиваем инфраструктуру зарядных станций. Сейчас в регионе 16 электрозарядок. Будут еще. Также мы планируем запустить электротакси», – сообщил Игорь Артамонов.

«В 2022 году на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 электромобилей, по состоянию на 1 января 2023 года эта цифра увеличилась до 421. Мы видим, что популярность экологичного транспорта в регионе растет, и активно работаем в части расширения электрозаправочной инфраструктуры», – отметил Роман Петрухин.

Напомним, в сентябре 2022 года в Липецкой области был открыт завод по производству электромобилей, планирующий производить до 100 тыс. автомобилей в год.