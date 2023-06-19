Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — сказал Столтенберг.