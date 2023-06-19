ЕС вошел в опасную спираль из-за конфликта на Украине — глава МИД Венгрии
21:20 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к конфликту на Украине и из-за этого вошел в опасную спираль с непредсказуемыми последствиями для своей безопасности. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.
«Война [на Украине] началась год и четыре месяца назад, и за это время Европа не смогла положить ей конец. Она не смогла принести мир, и риск эскалации высок сейчас как никогда, а наша конкурентоспособность находится на рекордно низком уровне», — процитировало главу МИД информационное агентство МТИ.
Сийярто считает, что Евросоюз допустил две большие ошибки: с одной стороны, он «еще глубже увяз в политике санкций, а с другой — не отказался от соперничества с Соединенными Штатами в том, кто окажет Украине более весомую военную поддержку». В результате, отметил министр, «континент вошел в чрезвычайно опасную спираль».
«Чем больше оружия попадет на Украину, тем дольше будет длиться война, а чем дольше она будет длиться, тем больше погибнет людей», — пояснил глава МИД.
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