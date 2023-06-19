0
0
1
НОВОСТИ

ЕС вошел в опасную спираль из-за конфликта на Украине — глава МИД Венгрии

21:20 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к конфликту на Украине и из-за этого вошел в опасную спираль с непредсказуемыми последствиями для своей безопасности. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Война [на Украине] началась год и четыре месяца назад, и за это время Европа не смогла положить ей конец. Она не смогла принести мир, и риск эскалации высок сейчас как никогда, а наша конкурентоспособность находится на рекордно низком уровне», — процитировало главу МИД информационное агентство МТИ.

Сийярто считает, что Евросоюз допустил две большие ошибки: с одной стороны, он «еще глубже увяз в политике санкций, а с другой — не отказался от соперничества с Соединенными Штатами в том, кто окажет Украине более весомую военную поддержку». В результате, отметил министр, «континент вошел в чрезвычайно опасную спираль».

«Чем больше оружия попадет на Украину, тем дольше будет длиться война, а чем дольше она будет длиться, тем больше погибнет людей», — пояснил глава МИД.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 19.06.2023
Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг
0
153
20:00 19.06.2023
Сегодня на Солнце произошли две сильные вспышки
0
205
19:52 19.06.2023
СберСервис запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области
0
199
19:20 19.06.2023
Теплоход столкнулся с лодкой в Марий Эл, один человек утонул
0
222
18:58 19.06.2023
Сбер и Российский экологический оператор будут сотрудничать в сфере обращения с отходами
0
252
18:40 19.06.2023
Детей медработников, умерших от ковида, зачислят в вузы без экзаменов — Голикова
0
250
18:18 19.06.2023
Сбер и Республика Тыва будут сотрудничать в сфере ESG
0
278
18:00 19.06.2023
Страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии — Столтенберг
0
309
17:52 19.06.2023
Сбер поможет Красноярскому краю с цифровой трансформацией госуправления
0
301
17:45 19.06.2023
Сбер будет содействовать цифровой трансформации Чувашии
0
305

Возврат к списку