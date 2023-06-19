Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает на увеличение объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза с нынешней 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт для поддержки ее электросети. Об этом заявила в понедельник министр энергетики Швеции Эбба Буш по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, на котором страны сообщества не смогли согласовать реформу его электрического рынка.

«Я хочу вернуться к украинскому запросу. Украина запросила нас о поставках 2 тыс. мегаватт в энергосистему Украины. Сейчас они получают порядка 1 тыс. мегаватт, это половина», — сказала она. По словам министра, ЕС также кратковременно повышал поставки электроэнергии после разрушения дамбы Каховской ГЭС, «чтобы избежать падения украинской сети».

Буш также призвала страны ЕС «не блокировать реформу энергорынка ЕС», поскольку Евросоюз сможет поставлять электричество Украине только в том случае, если его собственная энергосистема будет в порядке.