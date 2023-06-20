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Бюст космонавта Юрия Гагарина демонтирован в Киеве

07:40 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюст советского космонавта Юрия Гагарина демонтирован в городе Киеве. Об этом сообщили в телеграм-канале «Деколонизация. Украина», опубликовав фото, на котором от монумента остался лишь постамент.

Бюст находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района украинской столицы. Он был изготовлен из гранита и установлен в конце 1960-х годов. Гагарин посещал Киев 23 апреля 1966 года. В память о визите 12 апреля 1972 года была установлена мемориальная доска на здании трикотажной фабрики «Киевлянка». Ее космонавт посетил в том числе потому, что формально был зачислен в один из цехов этой фабрики по инициативе работников. Кроме того, Гагарин принимал участие в XX Съезде комсомола Украины, который проходил в городе.


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