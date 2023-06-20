Почти 40% молодых россиян не смотрят телевизор - исследование
08:10 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным исследования, 38% опрошенных среди россиян в возрасте от 21 до 30 лет не смотрят телевизор, а 13% в текущем году стали включать его реже. «Главная причина — отсутствие интересного контента (41%). Четверть утверждает, что телевизионный контент в качестве значительно проигрывает интернет-контенту. Каждый десятый (11%) привык к интернету и отвык от телевидения, а 9% отдают предпочтение персонализированному интернет-контенту», — говорится в результатах исследования.
«Значительная часть молодых россиян, которая не смотрит ТВ, отметила, что качество телевизионного контента сильно проигрывает интернет-контенту. С развитием цифровых платформ и стриминговых сервисов пользователи получают больше возможностей выбора и персонализации контента под свои интересы. Это требует от телевизионных каналов адаптации и инноваций, чтобы удержать молодую аудиторию и вернуть потенциальных зрителей ТВ обратно, особенно, с учетом ухода большинства зарубежных дистрибьюторов ТВ-контента», — привели в пресс-службе Platforma слова руководителя по развитию рекламных сервисов Анатолия Новожилова.
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