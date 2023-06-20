Индия выступает за мир и диалог по вопросу ситуации вокруг Украины - Моди
08:20 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США. Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир», — заявил Моди в интервью The Wall Street Journal, говоря о критической оценке на Западе тесных отношений Индии с РФ на фоне специальной военной операции.
«Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны», — отметил он. «Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», — заявил индийский премьер, отметив, что все конфликты необходимо решать при помощи дипломатии и переговоров.
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