Индия выступает за мир и диалог по вопросу ситуации вокруг Украины - Моди

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия не занимает нейтральную позицию по вопросу ситуации вокруг Украины, а выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета и поддерживает все реальные попытки добиться мирного урегулирования. Об этом во вторник заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, который 21–24 июня посетит США с государственным визитом.



«Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США. Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир», — заявил Моди в интервью The Wall Street Journal, говоря о критической оценке на Западе тесных отношений Индии с РФ на фоне специальной военной операции.



«Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны», — отметил он. «Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», — заявил индийский премьер, отметив, что все конфликты необходимо решать при помощи дипломатии и переговоров.



