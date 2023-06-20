ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро — Bloomberg
09:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По их данным, план может претерпеть изменения до того, как будет обнародован.
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