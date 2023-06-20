ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро — Bloomberg

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, план может претерпеть изменения до того, как будет обнародован.