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НОВОСТИ

ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро — Bloomberg

09:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, план может претерпеть изменения до того, как будет обнародован.

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