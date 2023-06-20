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НОВОСТИ

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

09:05 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Львове на западе Украины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы», — написал он в телеграм-канале.

В 04:05 мск в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

Ранее сообщалось о взрывах во Львове и Львовской области.

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