Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Львове на западе Украины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы», — написал он в телеграм-канале.

В 04:05 мск в регионе была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

Ранее сообщалось о взрывах во Львове и Львовской области.