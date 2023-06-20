0
0
108
НОВОСТИ

Украина ведет переговоры о производстве западного оружия на своей территории — Reuters

09:20 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева.

«Мы ведем с ними (с производителями — прим. ТАСС) очень детальные дискуссии, — приводит агентство слова Боева. — И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев». Уточняется, что переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

«Некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать в производство беспилотников», — добавил Боев.

Источник агентства Рейтер сообщил, что стандарты ЕС, связанные с тестированием беспилотных летательных аппаратов, могут затруднить получение компаниями согласия на их производство на Украине.

Агентство отмечает, что пока стороны не подписали ни одного соглашения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.06.2023
Маск согласился с мнением Сакса о неудаче украинского контрнаступления
0
20
09:40 20.06.2023
Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в Новой Москве
0
71
09:35 20.06.2023
Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим
0
72
09:32 20.06.2023
Детонация после российского удара происходит в Запорожье
0
94
09:05 20.06.2023
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
0
138
09:00 20.06.2023
ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро — Bloomberg
0
131
08:20 20.06.2023
Индия выступает за мир и диалог по вопросу ситуации вокруг Украины - Моди
0
181
08:10 20.06.2023
Почти 40% молодых россиян не смотрят телевизор - исследование
0
205
07:40 20.06.2023
Бюст космонавта Юрия Гагарина демонтирован в Киеве
0
248
07:30 20.06.2023
Из-за нехватки воды в столице Уругвая объявили режим ЧС
0
233

Возврат к списку