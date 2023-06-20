Украина ведет переговоры о производстве западного оружия на своей территории — Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева.

«Мы ведем с ними (с производителями — прим. ТАСС) очень детальные дискуссии, — приводит агентство слова Боева. — И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев». Уточняется, что переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

«Некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать в производство беспилотников», — добавил Боев.

Источник агентства Рейтер сообщил, что стандарты ЕС, связанные с тестированием беспилотных летательных аппаратов, могут затруднить получение компаниями согласия на их производство на Украине.

Агентство отмечает, что пока стороны не подписали ни одного соглашения.