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Детонация после российского удара происходит в Запорожье

09:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады с техникой и боеприпасами в контролируемом украинскими силами Запорожье в ночь на вторник подверглись ударам с российской стороны, происходят детонация и возгорание, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что серия взрывов прозвучала в городе Запорожье примерно в 01:00 мск.

«Сегодня ночью наша армия нанесла удар по объектам, используемым режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для ведения войны, местам расположения боевиков ВСУ, а также складам техники и боеприпасов нацистов. <…> Долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов», — написал он.

Рогов отметил, что зафиксировано не менее семи прилетов ракет.

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