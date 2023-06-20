Маск согласился с мнением Сакса о неудаче украинского контрнаступления
10:00 20.06.2023 Источник: Lenta.ru
Американский бизнесмен Илон Маск согласился в Twitter с мнением бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрогнозировавшего поражение США на Украине.
Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что Запад отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли остановить конфликт.
Сакс сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. По его мнению, Вашингтон близок к аналогичному результату и на Украине. Lenta.Ru
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