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Маск согласился с мнением Сакса о неудаче украинского контрнаступления

10:00 20.06.2023 Источник: Lenta.ru

Американский бизнесмен Илон Маск согласился в Twitter с мнением бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), спрогнозировавшего поражение США на Украине.

Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Он напомнил, что Запад отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле, которые могли остановить конфликт.

Сакс сравнил происходящее с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. По его мнению, Вашингтон близок к аналогичному результату и на Украине.  Lenta.Ru

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