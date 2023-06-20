Российские компании в 2022 году выручили более квадриллиона рублей

10:05 Источник: РБК

Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн руб. (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями). Это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 трлн руб., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые проанализировал РБК. Порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории России.

Однако при двукратном росте выручки их прибыль увеличилась незначительно — с 29,4 трлн в 2021 году до 31,1 трлн руб. (на 5,9%). При средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8% в реальном выражении прибыль фактически снизилась.