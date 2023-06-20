Грузия вышла на первое место среди экспортеров тихих вин
10:20 20.06.2023 Источник: Коммерсант.ru
Ввоз тихих вин из Испании за этот период увеличился на 25%, до 20,46 млн л, из Франции — на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн л год к году.
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