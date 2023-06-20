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НОВОСТИ

Грузия вышла на первое место среди экспортеров тихих вин

10:20 20.06.2023 Источник: Коммерсант.ru

По итогам января—мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию, следует из имеющихся у “Ъ” таможенных данных. За этот период из Грузии было ввезено 24,15 млн л тихих вин, из Италии — 23,36 млн л, год к году импорт из стран вырос на 63% и 31% соответственно. В результате доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии — 18,5%.

Ввоз тихих вин из Испании за этот период увеличился на 25%, до 20,46 млн л, из Франции — на 23%, до 10,04 млн л, из Португалии — на 69%, до 9,61 млн л год к году.

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