0
0
138
НОВОСТИ

Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба

10:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружия, предоставленного Украине, пока не достаточно для ее победы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире в понедельник вечером.

По его словам, "если нет победы, значит помощи было недостаточно". "До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали", - сказал Кулеба, добавив, что особенно нужны снаряды и бронетехника.

Две недели назад Кулеба в интервью Reuters заявлял, что "Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.06.2023
Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба
0
47
09:32 20.06.2023
Детонация после российского удара происходит в Запорожье
0
79
09:05 20.06.2023
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
0
88
20:40 19.06.2023
Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг
0
287
14:00 19.06.2023
Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
0
337
13:05 19.06.2023
Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
0
344
12:32 19.06.2023
США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
0
361
11:00 19.06.2023
Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов
0
375
10:05 19.06.2023
Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS
0
403
10:00 19.06.2023
Артиллеристы РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
0
388

Возврат к списку