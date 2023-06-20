Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружия, предоставленного Украине, пока не достаточно для ее победы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире в понедельник вечером.

По его словам, "если нет победы, значит помощи было недостаточно". "До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали", - сказал Кулеба, добавив, что особенно нужны снаряды и бронетехника.

Две недели назад Кулеба в интервью Reuters заявлял, что "Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО".