Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба
10:32 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оружия, предоставленного Украине, пока не достаточно для ее победы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в телеэфире в понедельник вечером.
По его словам, "если нет победы, значит помощи было недостаточно". "До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали", - сказал Кулеба, добавив, что особенно нужны снаряды и бронетехника.
Две недели назад Кулеба в интервью Reuters заявлял, что "Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесет стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО".
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