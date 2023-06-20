Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим

09:35

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, рассказали журналистам о своей мотивации пойти на военную службу.

Как отмечают собеседники, во многом их желание пойти на службу продиктовано стремлением помочь другим. «Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка», – рассказал один из собеседников.

Другой пришедший в пункт сказал, что решил пойти служить чтобы помочь согражданам. «Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам. Чем быстрее соберемся, тем быстрее победим», – пояснил он.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В едином пункте отбора будущие контрактники из разных регионов страны могут пройти все необходимые процедуры. Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты. Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Кроме того, перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах министерства обороны РФ. Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии.

С 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.