Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в Новой Москве

09:40

С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы было обустроено более 30 парков. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

«Жить рядом с парком – значит иметь возможность выйти прогуляться вечером после работы. В любое время заниматься спортом. Хорошо и с пользой проводить выходные. Воспитать в детях любовь к живой природе. И просто радоваться виду из окна. «Новая» Москва с ее огромными природными территориями предоставляет миллионам людей возможность исполнить эту мечту. Но чтобы эта мечта стала реальностью, необходима большая и системная работа. С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах было обустроено более 30 парков», – написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что в год 210-летия Отечественной войны 1812 года открыли историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» в поселении Краснопахорское. В центре парка расположено земляное укрепление, сохранившееся со времен сражений с армией Наполеона Бонапарта. Возведение редута было частью Тарутинского марш-маневра, блестяще проведенного фельдмаршалом Михаилом Кутузовым. Построенный по всем правилам военно-инженерной науки тех лет, он помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы. В парке привели в порядок земляной вал, вдоль которого проложили экскурсионный маршрут. Прогулочные тропинки украшают деревянные мостики в традициях парковой архитектуры начала XIX века. На центральной аллее установили колонны с бюстами героев Отечественной войны 1812 года. Одна из самых притягательных точек парка - смотровая площадка на южной границе редута.

Сергей Собянин добавил, что парк «Красная Пахра» в поселении Краснопахорское - отличное место для спорта. Здесь сделали две универсальные площадки для волейбола и баскетбола, атлетическую площадку и площадку для пляжного волейбола, воркаут-зону и роллердром. Проложили пешеходные и велодорожки, поставили шахматные столы, обустроили три современные детские игровые зоны. Также есть где играть в футбол и теннис.

Мэр также рассказал про парк «Филатов луг», который находится в поселении Московский. «Порядка 30 га в Ульяновском лесопарке – рядом с жилой застройкой и неподалеку от одноименной станции Сокольнической линии метро. В ходе бережного благоустройства сохранили зеленый массив - родной дом для зверей и птиц, включая таких красавцев, как большой пестрый дятел. И при этом создали комфортное пространство для активного и тихого отдыха жителей Московского, а также удобную дорогу до станции метро. Велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 км связал жилые районы поселения Московский с новой станцией «Филатов Луг». В начале и конце маршрута есть прокат велосипедов, рядом с метро обустроена бесплатная велопарковка на 56 мест», – отметил Сергей Собянин.

Помимо этого, в парке проложена сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки. На беговой дорожке использовали TerraWay – прочное пористое покрытие, пропускающее воду. «Сделали детские площадки с качелями, каруселями, канатными комплексами и развивающим оборудованием. Некоторые элементы выполнены в экостиле - из дерева. А есть площадки в виде футуристических комплексов с металлическими горками-трубами», – добавил мэр.

Кроме этого, в парке есть места для поклонников спорта: футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для кардио- и силовых упражнений и другие локации. Для пеших прогулок есть мощеные дорожки и деревянная экотропа со смотровыми площадками. Ее особенностью являются перголы в стиле лесного полога, некоторые элементы которых имитируют ветви деревьев.

«Филатов луг» – привлекательное место для отдыха, а велопешеходный маршрут – удобный транзит к станции метро для пешеходов и велосипедистов», – подчеркнул мэр.

Сергей Собянин также рассказал об изменениях в экопарке «Природный», расположенном в поселении Десеновское. «Еще пару лет назад здесь был пустырь. А теперь – благоустроенная набережная с качелями и перголами, пикниковыми точками и с шезлонгами. Для ребятишек разных возрастов обустроили детские площадки с игровыми комплексами. Есть футбольное поле, скейт-парк, площадки для фитнеса и воркаута. Сделали удобные спуски к реке и смотровые площадки. Стало больше зелени - высажено более 500 деревьев и кустарников. И много света – современные энергоэффективные фонари добавили комфорта и безопасности», – сообщил Сергей Собянин.

Парк «Рассказовка» в поселении Внуковское расположен в одноименной деревне недалеко от дачного поселка писателей «Переделкино». К парку можно прийти по ул. Анны Ахматовой – портрет поэтессы и строки из ее стихотворения украшают входную арку. «Другой вход тоже выдержан в поэтических тонах – посетителей встречает портрет Бориса Пастернака, улица которого находится всего в сотнях метров от «Рассказовки», – отметил мэр.

В парке есть «полоса препятствий» для детей и их активных игр. «В тени хвойных и лиственных деревьев можно покататься на велосипедах и самокатах. Надышаться свежим воздухом и отдохнуть в необычных беседках. Покормить белок. И вообще подружиться с лесными обитателями. Прогулочные дорожки зимой превращаются в лыжные маршруты», – добавил Собянин.

Парк «Марьинский ручей» в поселении Филимонковское в свою очередь обустроен как новое комфортное пространство для семейного отдыха у воды. Там проложены дорожки-тропинки из различных видов покрытия, в том числе из экоматериалов – гранитного отсева и натурального камня.

«Дети не скучают на горках, лесенках и качалках большого игрового комплекса. Развлечение, захватывающее дух, – покачаться на качелях высотой 5 м. Для любителей активного отдыха оборудовали памп-трек, площадки для воркаута, установили столы для пинг-понга и проложили велодорожку. Также восстановили исторические границы русла Марьинского ручья – провели его расчистку и углубление, укрепили берега, капитально отремонтировали сооружения для пропуска воды. Через ручей построили пешеходный мост, который очень востребован жителями расположенного поблизости жилого комплекса», – сообщил мэр.

Про парк в усадьбе Старо-Никольское, расположенный в поселении Первомайское, Сергей Собянин рассказал, что он был благоустроен в 2016 году в рамках совместного проекта России и Китая по реставрации главного дома усадьбы Старо-Никольское.

«Памятник архитектуры знаменит тем, что здесь в 1928 году проходил VI съезд Коммунистической партии Китая, сыгравший большую роль в истории КНР. Сейчас в главном доме размещается Музей VI съезда КПК – одна из точек на туристической карте Москвы. В парке восстановили пешеходный мост с тремя арочными проемами. С обеих сторон моста к основанию спускается пара лестниц, облицованных гранитной плиткой. А за ним протекает ручей, взятый в каменное русло с габионными подпорными стенками. Сделали зоны отдыха с беседками, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. Сохранили исторический облик усадьбы с въездными воротами и частью каменного забора», – отметил мэр.

Также обустроен детский парк в поселении Роговское.

«Еще одно рекреационное пространство – на месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и ул. Школьная. Первым делом привели в порядок береговую линию реки. Затем обустроили деревянный настил и спуски к родникам, проложили велодорожки, поставили беседки с удобными лавочками и большие качели. Любители активного отдыха могут по достоинству оценить поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампу для скейтбординга и воркаут-площадку. Ребята разных возрастов хорошо проводят время на детских площадках с травмобезопасным покрытием. Территорию украсили декоративными фигурами – топиари – в виде животных и растений. Дополнительно высадили гортензию, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, а также многолетние цветы. Разбили газон», – сообщил мэр.

По словам градоначальника, в 2023 году планируется создать и привести в порядок в ТиНАО еще несколько парков, среди них «Боровский парк» во Внуковском (второй этап благоустройства), парк в поселении Мосрентген и небольшой парк на Липовой аллее в Марушкинском.

«Каждый благоустроенный парк – это комфорт и уют, спорт и здоровье. Это хорошее настроение и радость общения с живой природой», – подчеркнул мэр.