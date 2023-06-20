Собянин: В павильонах «Здоровая Москва» за месяц приняли около 70 тысяч пациентов

10:50

Около 70 тыс. человек прошли бесплатные обследования в павильонах «Здоровая Москва», которые были открыты месяц назад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«За месяц работы павильонов «Здоровая Москва» обследования прошли около 70 тыс. человек. Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования. В павильонах, открытых в городских парках, можно пройти бесплатные обследования без предварительной записи», – рассказал мэр.

Сергей Собянин отметил, что на сайте проекта mosgorzdrav.ru/zm есть карта локаций и вся информация о подготовке к визиту. «Результаты исследований и заключения врачей хранятся в электронной медкарте», – добавил мэр. По его словам, диагностика занимает около часа, прийти можно в любое время с 8.00 до 20.00 – павильоны работают без перерывов и выходных.

Мэр подчеркнул, что проект «Здоровая Москва» набирает популярность с каждым годом. «Формируется культура следить за своим здоровьем: многие москвичи регулярно проходят диспансеризацию. Это можно делать по пути на работу, гуляя в парке с детьми, перед занятиями спортом», – написал градоначальник.