Гражданин Украины задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже — ФСБ
11:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.
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