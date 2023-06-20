Гражданин Украины задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.