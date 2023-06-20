0
0
83
НОВОСТИ

Гражданин Украины задержан в Нальчике по подозрению в шпионаже — ФСБ

11:00 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 20.06.2023
Украине недостаточно оружия для победы - Кулеба
0
47
09:32 20.06.2023
Детонация после российского удара происходит в Запорожье
0
79
09:05 20.06.2023
Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры
0
88
20:40 19.06.2023
Арсеналы НАТО опустошены и должны быть срочно восстановлены — Столтенберг
0
287
14:00 19.06.2023
Шестилетняя девочка погибла, подорвавшись на украинской мине в окрестностях Волновахи
0
337
13:05 19.06.2023
Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ
0
344
12:32 19.06.2023
США выводят популяции насекомых — переносчиков Эболы, гепатита B, ВИЧ — МО РФ
0
361
11:00 19.06.2023
Системы ПВО сбили два беспилотника на севере Крыма ночью — Аксенов
0
375
10:05 19.06.2023
Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил установку HIMARS
0
403
10:00 19.06.2023
Артиллеристы РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
0
388

Возврат к списку