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Программа по возвращению ИТ-специалистов в Россию не потребовалась — глава Минцифры

11:05 20.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа «обратной релокации» для ИТ-специалистов, которая обсуждалась в Минцифры в прошлом году, не потребовалась — «айтишники» возвращаются в Россию. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев. Тренд подтверждают и ИТ-компании, добавил он.

«Хорошая новость — пока мы работали, они [ИТ-специалисты] начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра [там] достаточно значимая. Такой, отдельной программы — не потребовалось», — сказал министр на форуме «CNews кейсы». Тренд на возвращение, по его словам, подтвердил и ряд российских ИТ-компаний.

Шадаев также анонсировал, что через неделю — две министерство представит данные о том, сколько специалистов уже вернулось.

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